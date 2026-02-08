“Tutti vorrebbero lavorare con lui”: Zazzaroni pazzo di uno degli azzurri di Conte

La vittoria di ieri contro il Genoa ha dato ovviamente morale in casa Napoli, al netto del fatto di essere arrivata soltanto nel finale di partita e con un calcio di rigore concesso per fallo su Vergara e firmato da Hojlund. Il Napoli aveva bisogno di quei punti, e cosi proprio negli ultimi minuti si è sbloccata la partita a Marassi.

Napoli, Zazzaroni elogia uno degli azzurri

Chiaro che alcuni elementi della squadra azzurra siano stati oggetti di complimenti da parte di chi ha commentato la partita, tra giornalisti e addetti ai lavori. Tra questi anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che si è espresso in maniera molto netta nei confronti di uno degli uomini a disposizione di Antonio Conte.