Napoli-Venezia 64-79, solo Totè la nota positiva: Parks e Tessitori trascinatori

Brutta sconfitta del Napoli Basketball contro una Reyer Venezia priva di Bowman e Nikolic: Toté con 20 punti solo contro tutti, non basta

Primo quarto

Tessitori e Parks pungono fin dal principio, mentre Totè si ripresenta al pubblico di Napoli con due canestri in alley up. Magro prova a richiamare la squadra con un timeout a metà quarto. Serve maggiore attenzione difensiva sotto il canestro. Napoli prova ad accorciare proprio con una tripla di Totè. Nel finale Whatle in contropiede porta Venezia sul +3. 17-20

Secondo quarto

Il giro palla della Reyer mette in difficoltà gli azzurri, che continuano ad avere problemi sui cambi. Simms ed El Amin appannati. A 3’37” dall’intervallo, timeout di Spahija per ridisegnare l’attacco, che offre prontamente due punti facili di Tessitori, il quale scocca la freccia anche dall’arco e realizza una tripla che spiazza gli azzurri. Magro costretto a sospendere il gioco: arrabbiatissimo con la squadra per l’approccio molle in difesa. E in attacco, la costruzione è caotica e poco efficace. 31-42

Terzo quarto

Bomba di Bolton da tre, a cui risponde Wiltjer con un altro tiro dall’arco segnato. Parks punge la difesa azzurra. Con un paio di possessi e rimbalzi presi, il palazzetto di Napoli prova ad accendersi e caricare la squadra sul -10. Gara difficile per il roster di Magro, che soffre dentro la lunetta. El Amin si sblocca dall’arco. Valentine fredda il palazzo con una bomba da centrocampo. 49-59

Quarto quarto

Tante interruzioni e poca precisione al tiro. Napoli continua a costruire male e con percentuali bassissime dall’arco. Venezia prova a scappare, approfittando della grossa difficoltà degli azzurri nel trovare punti. La partita finisce a 4 minuti dal termine, quando Magro toglie Totè dal campo, per poi rimetterlo a risultato ormai compromesso a 1’45”. Figuraccia casalinga per gli azzurri, contro una Venezia non imbattibile. Eloquente il punteggio e il tabellino di Totè. Al suo ritorno a Napoli mette a referto 20 punti. Il resto della squadra solo 44. 64-79

Il tabellino di Napoli-Venezia

Napoli: Totè 20 punti, El Amin 13, Bolton 11, Mitrou-Long 8, Flagg 6, Simms 2, Treier 2, Gentile 2

Venezia: Parks 16 punti, Horton 15, Tessitori 13, Wiltjer 12, Candi 9, Valentine 5, De Nicolao 3, Lever 2

Napoli Basketball, Magro in conferenza: “Siamo in difficoltà”

Il commento a caldo di coach Magro nella conferenza post partita di Napoli-Venezia:

“Faccio le scuse per come si è presentata la squadra in campo. Stasera mi aspettavo un altro tipo di partita per l’energia. Abbiamo cominciato la gara sotto l’energia necessaria. Non avremmo corso come avremmo voluto e potuto. Questo è un gruppo che purtroppo prende energia dall’attacco. Ci sono mancati all’interno della partita i giocatori che hanno giocato. Se i migliori fanno 3 su 10 diventa difficile. Siamo in difficoltà. Questa partita ci mette in una posizione di difficoltà, perché dobbiamo farci un esame di coscienza. Si possono perdere le partite. Non mi piace però perderle in questo modo, dove dovevamo fare di più”

Su Mitrou-Long e Simms:

“Sono due giocatori che ci dovrebbero e su cui ci aspettiamo di più in termini di leadership e efficacia. Simms non sta vivendo un buon momento. Lui non ci sta aiutando. A volte devo metterlo, a volte devo toglierlo. È un gioco dove i protagonisti fanno la differenza. C’è un’altra partita, c’è la Coppa dove si resetta tutto e non abbiamo mai vinto contro le squadre sopra di noi. Il campionato non è finito oggi. Si esce stasera con più dubbi che certezza e più delusione che spirito positivo”

Su Croswell e sul mercato: