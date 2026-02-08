Lang decisivo in Turchia: buona la prima con il Galatasaray

Solo un gol e due assist con la maglia del Napoli in mezza stagione, ma adesso cerca il riscatto nel campionato turco. Noa Lang ha fatto il suo esordio con la maglia del Galatasaray, schierato titolare da Okan Buruk. La formazione giallorossa ha conquistato i tre punti e ha aumentato il margine sulla seconda in classifica.

Prima gioia per Lang in Turchia: rimpianto per il Napoli?

Il Galatasaray sta vivendo una stagione importante, sia in campionato che in Champions League. Primo posto con un discreto distacco dal Fenerbahce e playoff conquisati in Europa. I turchi, tra l’altro, affronteranno la Juventus.

Noa Lang ha trovato subito la sua prima gioia, regalando un assist a Yilmaz per il gol del vantaggio contro il Rizespor. Una buona prestazione, dunque, che l’ha presentato nel migliore dei modi ai suoi nuovi tifosi. In casa Napoli si augurano che a fine stagione possa arrivare il riscatto.