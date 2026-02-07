Napoli, si riapre la trattativa per l’obiettivo di mercato: “Possibile un nuovo tentativo in estate”

Il nome di Leon Goretzka torna prepotentemente sotto i riflettori del calcio italiano. Dopo il tentativo del Napoli durante l’ultimo mercato invernale, il club azzurro potrebbe ritentare l’assalto al centrocampista tedesco del Bayern Monaco in vista dell’estate. Le incertezze legate al futuro contrattuale di Goretzka, unito all’interesse manifestato anche dall’Atletico Madrid, hanno alimentato nuove speculazioni. Alfredo Pedullà ha svelato gli sviluppi di una trattativa che potrebbe riaprirsi nei prossimi mesi, con i partenopei pronti a valutare la situazione.

Il tentativo estivo del Napoli per Goretzka

Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, è stato uno degli obiettivi di mercato più chiacchierati nelle ultime settimane. Il Napoli ha infatti effettuato un primo approccio per il giocatore tedesco, che sta vivendo un periodo di incertezze legate al suo futuro al Bayern. Secondo Alfredo Pedullà, che ha riportato la notizia tramite il proprio canale YouTube,

“Goretzka ha tenuto molto alto l’interesse negli ultimi giorni di mercato invernale, perché il Bayern Monaco ha scelto di trattenerlo fino alla scadenza del contratto.”

Nonostante il tentativo del Napoli, le negoziazioni non hanno avuto esito positivo. Tuttavia, la porta non è del tutto chiusa:

“Il Napoli è stata la prima squadra interessata, per l’estate dipenderà tutto dall’allenatore, dal futuro, dai piani, dal piazzamento Champions e dagli investimenti di De Laurentiis.

I fattori decisivi per l’affare

L’interesse del Napoli per Goretzka, purtroppo, non si è concretizzato in un trasferimento durante la finestra di mercato invernale. Tuttavia, il club partenopeo potrebbe ritentare il colpo in estate. La situazione resta fluida, con il Napoli pronto a valutare ulteriormente la fattibilità dell’affare. Se Goretzka dovesse essere messo sul mercato, gli azzurri potrebbero tornare alla carica.