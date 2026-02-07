Genoa-Napoli, chi sarà il capitano al posto di Di Lorenzo? Conte ha scelto

Scongiurato il pericolo crociato, Giovanni Di Lorenzo ne avrà comunque per un po’ di tempo a causa della distorsione al ginocchio e dell’operazione al piede sinistro per un problema pregresso. Per questo Antonio Conte deve scegliere il suo capitano, vista anche l’assenza del vice-capitano Matteo Politano. Il tecnico ha optato per Stanislav Lobotka.

Napoli, senza Di Lorenzo e Politano è Lobotka il capitano

Genoa-Napoli vedrà, per i partenopei, un nuovo capitano. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Antonio Conte ha scelto Stan Lobtoka come nuovo capitano del Napoli. Il centrocampista slovacco indosserà dunque la fascia da capitano in vista del match del Marassi contro il Genoa.

Un grande riconoscimento per il classe 1994 arrivato nel 2020 e diventato un perno da anni del centrocampo partenopeo. Dopo un grande lavoro, spesso non esaltato rispetto ai compagni più in luce per i gol, adesso Lobotka ha il suo ruolo da protagonista, non solo nelle manovre e nella costruzione di gioco, ma anche indossando la fascia da capitano.