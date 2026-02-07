Genoa-Napoli, notizia terribile per Conte: altro infortunio per un big azzurro

Pessime notizie per il Napoli nel corso della sfida contro il Genoa: confermato l’infortunio di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese è stato sostituito all’intervallo dopo una botta alla caviglia e un successivo problema muscolare alla gamba destra. Autore del gol del momentaneo 2-1, McTominay ha stretto i denti per 10 minuti nel primo tempo, per evitare di far sprecare uno slot delle sostituzioni.

McTominay infortunato: le prime informazioni

Poco prima della mezz’ora di gioco, Scott McTominay ha avvertito un forte dolore alla caviglia, ammortizzato solo momentaneamente dall’utilizzo del classico spray ghiacciato in campo. Lo stesso scozzese ha trovato persino il gol del 2-1, nonostante il problema avvertito poco prima, ma il problema si è acutizzato con il passare dei minuti.

Lo stesso centrocampista ha segnalato alla panchina di aver avvertito un dolore dietro la coscia destra dopo aver calciato, facendo presagire un problema muscolare. Per evitare di sprecare uno slot dei cambi, McTominay ha stretto i denti e ha resistito fino alla fine del primo tempo, ma all’intervallo è stato sostituito da Antonio Conte, con Giovane subentrato al suo posto. In vista della sfida contro la Roma della prossima settimana, aleggia terrore tra gli azzurri.

L’ennesimo infortunio confermerebbe la maledizione che ha colpito la squadra in questa stagione. Ai box, infatti, sono ancora presenti Anguissa, Gilmour, De Bruyne, Mazzocchi, Politano, Neres e Di Lorenzo. L’infermeria potrebbe rischiare di riempirsi ancora, questa volta con McTominay. Maggiori informazioni arriveranno nelle prossime ore.