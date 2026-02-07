Home ->

Genoa-Napoli, Marelli sicuro: “Vitinha trascina il piede, non avrei assegnato il rigore”

Rigore in Genoa-Napoli

Il contatto tra Alex Meret e Vitinha farà discutere, specie dopo le parole dell’ex arbitro Luca Marelli in diretta su DAZN. L’inizio shock della partita a Marassi ha portato immediatamente in vantaggio il Genoa con il gol di Malinovskyi, con il Napoli subito costretto ad inseguire.

Genoa-Napoli, polemiche sul rigore assegnato ai rossoblù

Dopo 40 secondi dall’inizio della sfida, Buongiorno si è reso protatogonista di un retropassaggio folle, che ha costretto all’uscita Meret, che si è scontrato con Vitinha. Inizialmente l’arbitro Massa ha fischiato rinvio dal fondo, convinto di un fallo da parte dell’attaccante del Genoa nei confronti del portiere del Napoli.

Pochi secondi dopo, però, il VAR Di Bello ha richiamato il direttore di gara al monitor. Dopo la segnalazione è arrivata l’assegnazione del calcio di rigore, poi trasformato da Ruslan Malinovskyi. Al termine dell’azione, l’ex arbitro Luca Marelli, ora opinionista a DAZN è intervenuto condividendo alcune perplessità.

Secondo Marelli, infatti, c’è sì stato un contatto, ma Vitinha ha trascinato il piede e la gamba sul terrendo di gioco ben prima del contatto con Meret, accentuando la caduta. A suo parere, il rigore non andava assegnato. Una decisione che porterà a un lungo dibattito.

Claudio Mancini

