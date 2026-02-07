Genoa-Napoli, la moviola di Marelli spiazza tutti: il verdetto sui due rigori e il rosso a Juan Jesus

Genoa-Napoli è stata una gara ricca di episodi. Due sono stati, infatti, i rigori assegnati nel match, uno per il Genoa e uno per il Napoli. In più, fra gli azzurri è stato anche espulso Juan Jesus. Ha commentato questi episodi l’opinionista arbitral Dazn Luca Marelli, il quale ha ravvisato qualche dubbio sulle scelte dell’arbitro Massa.

La moviola di Marelli in Genoa-Napoli

Per quanto riguarda il rigore assegnato al Genoa, Marelli vede la scelta corretta:

In un primo mento non mi sembrava rigore, avevo l’impressione che Vitinha trascinasse il piede prima dell’impatto. Ma Meret con la sua gamba destra frappone un ostacolo nella corsa del giocatore, l’infrazione c’è. Sbagliato il giallo per il portiere

Sull’epulsione di Juan Jesus, invece, l’ex arbitro vede eccessiva la scelta relativa al primo giallo:

Il primo giallo è un po’ eccessivo, arriva per comportamento antisportivo a gioco fermo: non era molto grave. Il secondo giallo ci sta, c’è un tocco di mano di Ekuban, ma dopo il fallo di Juan Jesus. Nel primo poteva essere meglio un richiamato verbale

Sentenza netta sul rigore azzurro: “Contatto leggero su Vergara”

Commento totalmente contrariato, invece, quello sul rigore assegnato nel finale agli azzurri: