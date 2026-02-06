Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Sterling al Napoli: arriva l’annuncio di Fabrizio Romano! I dettagli e le ultime novità

di
Raheem Sterling in campo con il Chelsea

Raheem Sterling, rimasto svincolato dopo l’esperienza al Chelsea, si è proposto più volte al Napoli negli ultimi mesi. Fabrizio Romano ha chiarito la situazione: il club azzurro ha esaminato l’opportunità rappresentata dall’esterno inglese, ma non l’ha mai considerata una priorità.

Sterling, perché il Napoli ha detto no (per ora)

L’ex Manchester City e Liverpool ha manifestato interesse diretto verso il Napoli in diverse occasioni, cercando una sistemazione in Serie A dopo la rescissione consensuale con i Blues. Romano ha sottolineato come queste proposte siano arrivate insistentemente, ma si siano sempre bloccate sulle cifre:

“Raheem Sterling si è proposto più volte, ma le richieste economiche erano alte. È rimasto un nome in lista, mai una priorità. Sterling è aperto a un’esperienza fuori dall’Inghilterra, anche in Italia, ma il Napoli ha fatto altre scelte. Questa è la realtà dei fatti”.

Insomma, Manna ha preferito investire su soluzioni più in linea con il progetto tecnico e finanziario attuale, come quella legata ad Alisson Santos dallo Sporting Lisbona.

Sterling in partita con il Chelsea nel 2024
Sterling con il Chelsea. durante la partita. (ANSA) SpazioNapoli.it

Il futuro di Sterling resta in bilico

L’inglese classe 1994, intanto, resta senza squadra e sta analizzando con attenzione le opzioni sul tavolo. L’Italia potrebbe ancora attrarlo ancora, e il Napoli potrebbe rientrare nei radar se le condizioni economiche cambiassero drasticamente o se si verificassero imprevisti nella rosa azzurra.

Per il momento, però, la pista sembra fredda: Sterling valuta con la massima calma, mentre il Napoli non ha rimpianti visti gli acquisti dei due brasiliani Alisson Santos e Giovane.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie