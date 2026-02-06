Sterling al Napoli: arriva l’annuncio di Fabrizio Romano! I dettagli e le ultime novità

Raheem Sterling, rimasto svincolato dopo l’esperienza al Chelsea, si è proposto più volte al Napoli negli ultimi mesi. Fabrizio Romano ha chiarito la situazione: il club azzurro ha esaminato l’opportunità rappresentata dall’esterno inglese, ma non l’ha mai considerata una priorità.

Sterling, perché il Napoli ha detto no (per ora)

L’ex Manchester City e Liverpool ha manifestato interesse diretto verso il Napoli in diverse occasioni, cercando una sistemazione in Serie A dopo la rescissione consensuale con i Blues. Romano ha sottolineato come queste proposte siano arrivate insistentemente, ma si siano sempre bloccate sulle cifre:

“Raheem Sterling si è proposto più volte, ma le richieste economiche erano alte. È rimasto un nome in lista, mai una priorità. Sterling è aperto a un’esperienza fuori dall’Inghilterra, anche in Italia, ma il Napoli ha fatto altre scelte. Questa è la realtà dei fatti”.

Insomma, Manna ha preferito investire su soluzioni più in linea con il progetto tecnico e finanziario attuale, come quella legata ad Alisson Santos dallo Sporting Lisbona.

Il futuro di Sterling resta in bilico

L’inglese classe 1994, intanto, resta senza squadra e sta analizzando con attenzione le opzioni sul tavolo. L’Italia potrebbe ancora attrarlo ancora, e il Napoli potrebbe rientrare nei radar se le condizioni economiche cambiassero drasticamente o se si verificassero imprevisti nella rosa azzurra.

Per il momento, però, la pista sembra fredda: Sterling valuta con la massima calma, mentre il Napoli non ha rimpianti visti gli acquisti dei due brasiliani Alisson Santos e Giovane.