Parla l’ex: “È stato fantastico allenarsi con campioni come quelli del Napoli”

Durante il calciomercato invernale il Napoli ha portato a termine alcune cessioni. Tra queste c’è stata la vendita, a titolo temporaneo fino a fine stagione, di Giuseppe Ambrosino, trasferitosi in Serie B al Modena. Durante la conferenza stampa di presentazione non sono mancate le parole di elogio al Napoli.

Le parole di Giuseppe Ambrosino in conferenza stampa di presentazione, a fianco del tecnico Sottil.

“Per me è stato fantastico allenarmi tutti i giorni con campioni come facevo a Napoli. Arrivo qui a disposizione del mister e della squadra. Per ogni calciatore giocare in Serie A è un obiettivo, ma sono contento di essere qui. Non ho esitato ad accettare questa esperienza.