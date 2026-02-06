Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Parla l’ex: “È stato fantastico allenarsi con campioni come quelli del Napoli”

di
Gruppo Napoli in Champions League 2025/2026

Durante il calciomercato invernale il Napoli ha portato a termine alcune cessioni. Tra queste c’è stata la vendita, a titolo temporaneo fino a fine stagione, di Giuseppe Ambrosino, trasferitosi in Serie B al Modena. Durante la conferenza stampa di presentazione non sono mancate le parole di elogio al Napoli.

Napoli, Ambrosino torna sugli azzurri: “Allenarsi con quei campioni è stato fantastico”

Le parole di Giuseppe Ambrosino in conferenza stampa di presentazione, a fianco del tecnico Sottil.

“Per me è stato fantastico allenarmi tutti i giorni con campioni come facevo a Napoli. Arrivo qui a disposizione del mister e della squadra. Per ogni calciatore giocare in Serie A è un obiettivo, ma sono contento di essere qui. Non ho esitato ad accettare questa esperienza.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie