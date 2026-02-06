Mercato Napoli, suggestione ancora possibile: Manna tiene d’occhio un top svincolato

Il mercato invernale del Napoli è stato fortemente compromesso dalle restrizioni e dal mercato a saldo zero. Le mosse, però, non sono mancate, dalle cessioni di Lang e Lucca agli arrivi di Giovane e Santos. In queste ultime ore sembra essersi riaperta la pista che porta il nome di Raheem Sterling: finita la sua parentesi al Chelsea.

Napoli, Sterling rimane nel mirino: le ultime

L’attaccante ex Manchester City è stato uno dei nomi più accostati al Napoli in questa sessione di calciomercato. La trattativa con i Blues e il suo alto ingaggio, però, avevano rallentato il tutto, soprattutto se si pensa alle restrizioni azzurre: si può sbloccare tutto.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Raheem Sterling si è liberato del suo contratto con il Chelsea, e ora è alla ricerca di un nuovo club che gli dia fiducia. Il direttore sportivo Giovanni Manna, resta sulle tracce dell’esterno inglese che potrebbe portare tanta esperienza e qualità alla corte di Conte.

Fattori da considerare quelli dell’esperienza e della sua grande qualità, ma senza dimenticare la lunga assenza dal rettangolo verde. Era finito ai margini del progetto in quel di Londra, e il giocatore ammirato a Manchester non si è rivisto in altre vesti. Vedremo se la dirigenza azzurra deciderà di puntarci, venendosi incontro sull’ingaggio e risparmiando il cartellino.