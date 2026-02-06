Napoli, il dato preoccupa i tifosi: non succede da oltre un mese!

Il Napoli di Antonio Conte tornerà a giocare domani, dalle ore 18:00, sul campo del Genoa. L’obiettivo è quello di bissare il successo con la Fiorentina e reagire definitivamente alla mini ‘crisi’ successiva alle sconfitte con Juventus e Chelsea e al pari col Copenhagen. Per farlo, serve anche l’apporto della punta partenopea, Rasmus Hojlund, a secco in campionato dal 28 dicembre 2025.

Napoli, Hojlund ancora a secco nel 2026: il dato preoccupa

Se in Champions League Rasmus Hojlund è riuscito a dare il proprio contributo con la rete contro il Chelsea, in campionato in questo 2026 Hojlund è ancora a secco. Per il calciatore danese non mancano le ottime prestazioni, con l’ex United che è sempre attivissimo nella manovra partenopea.

A mancare sono però le reti, che nelle 8 partite giocate in campionato nel 2026, hanno portato zero gol. L’ultima volta in campionato infatti, fu la doppietta con la Cremonese del 28 dicembre 2025.

Domani, per tentare di ottenere la seconda vittoria consecutiva dopo il successo contro la Fiorentina, serviranno anche i gol di Hojlund, che vuole sbloccarsi in Serie A in questo 2026.