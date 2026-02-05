Genoa – Napoli, l’ex azzurro avvisa: “Possiamo sconfiggere chiunque!”

Leo Ostigard, ex calciatore del Napoli, è ora in forza al Genoa. Il difensore centrale ha avvisato il Napoli e Antonio Conte in vista della partita di sabato alle ore 18:00. Le sue parole intimoriscono i partenopei che, ora, sono chiamati a rispondere sul campo.

Ostigard suona la carica per la sfida al Napoli: le parole

Ostigard ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Secolo XIX, parlando della prossima sfida di Serie A tra Genoa e Napoli:

“Il Ferraris è il migliore stadio d’Italia, i tifosi così vicini ci scambiano l’energia. Vogliamo vincere tutte le partite possibili per salire in classifica, ora sappiamo di saper sconfiggere anche chi è più forte di noi. Ci proveremo anche contro il Napoli!”.

Il difensore norvegese è pronto a sfidare i campioni d’Italia in carica. Ora si attende la risposta sul campo da parte degli azzurri, obbligati a vincere per sognare ancora un passo falso delle milanesi.