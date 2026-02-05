Napoli, super rinnovo per Vergara! Le novità di Gazzetta ‘gasano’ i tifosi

È l’uomo del momento in casa azzurra. In una settimana ha prima fatto la sua prima rete in Champions League e poi in Serie A, entrambe al Maradona ed entrambe nella stessa porta. Antonio Vergara si sta caricando il suo Napoli sulle spalle ed è pronto a farlo anche per il futuro. La società partenopea è pronta a blindarlo a vita.

Vergara vuole diventare una bandiera: pronto il rinnovo a vita

Il tutto è cambiato da un momento all’altro. Da panchinaro, utilizzato solo per far rifiatare i titolari negli ultimi minuti di sfida, a titolare inamovibile della trequarti di Antonio Conte. L’altro Antonio ha approfittato della lunga lista degli infortunati, conquistando man mano il diritto di essere scelto come uomo per le manovre offensive. E la dirigenza non vuole più giocare con il fuoco con il classe 2003.

Ha rinnovato il contratto in estate fino al 2030, ma stava addirittura per salutare Napoli in quest’ultima finestra di mercato, con un prestito necessario per “fargli fare le ossa”.

Alla fine le ossa le ha fatte nel giro di cinque partite da titolare di fila, tanto da diventare imprescindibile per Conte e non più un semplice panchinaro.

E ora è tempo di blindarlo. Infatti come ripotato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza insieme all’agente del calciatore, Mario Giuffredi, potrebbero ritrovarsi per trovare un accordo e allungare di un anno il contratto, fino al 2031, con tanto di adeguamento economico, dati i 400mila euro percepiti a stagione, che ora risultato già pochi per il talento di Frattaminore finalmente sbocciato.