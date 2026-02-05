Napoli, il BIG azzurro se ne va alla Juventus? La notizia è arrivata in diretta

Un calciomercato invernale terminato da tre giorni, ma che continua a far parlare di sé. E non tanto per la sessione appena conclusasi, bensì di quella estiva, che potrebbe regalare grandi colpi di scena in casa Napoli. Più di tutti, stiamo parlando di Stanislav Lobotka, finito al centro di voci di mercato e possibili uscente.

Lobotka va via in estate? Ecco cosa è successo

Che il 68 azzurro sia diventato ormai imprescindibile nel gioco del Napoli non lo si scopre di certo oggi. Da panchinaro di Gattuso a leader assoluto prima di Spalletti e poi di Conte, con quest’ultimo sempre a lavoro con lo slovacco per le manovre offensive del suo Napoli. Lobotka ha un contratto in scadenza nel 2027 e il suo addio potrebbe seriamente esserci.

D’altronde ad inizio estate scorsa già si vociferavano voci di una sua possibile cessione, con club esterni intenzionati a prendere lo slovacco. Ora, però, lo scenario potrebbe cambiare e, secondo quanto riportato da Antonio Cassano durante il podcast Viva el Futbol, Lobotka potrebbe addirittura passare alla Juventus, proprio per merito dell’attuale e suo ex allenatore al Napoli, Luciano Spalletti. Al momento sono solo voci, ma l’addio del classe ’94 non è più un’utopia.