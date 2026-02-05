Napoli, questione calendario: De Siervo non ci sta e risponde a Conte!

Tante partite, poco tempo per recuperare. È il succo di quanto dichiarato da Antonio Conte nelle ultime conferenze stampa, sottolineando il tema del calendario, diventato un vero e proprio problema secondo il tecnico azzurro. E l’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, non ha tardato a dire la sua, rispondendo alle parole di Conte.

“Da anni combattiamo”, De Siervo non si nasconde

Il tema calendario e infortuni sono ormai al centro di dibattiti in casa Napoli. Antonio Conte sono settimane che porta avanti questo tema, portando la problematica ai microfoni delle conferenze stampa. Una gestione insolita e non adatta, e che ha visto De Siervo rispondere, confermando di aver avviato un’azione legale contro la FIFA e appoggiando in parte Conte. Di seguito le sue parole:

“Da anni combattiamo contro la gestione del calendario. Siamo stati i primi ad avviare azioni legali contro la FIFA e il problema resta. Le leghe sono schiacciate dalla pressione, guarda caso non si può prescindere dalle competizioni internazionali. I campionati cercano di mantenere un profilo e di garantire che lo spettacolo prosegua ad un certo livello”.

E sulle parole del tecnico azzurro: