Genoa – Napoli, c’è un infortunio: le condizioni

Tommaso Baldanzi salterà il match contro il Napoli in programma questo fine settimana. Il nuovo acquisto del Genoa non sarà a disposizione di mister De Rossi a causa di una ricaduta muscolare al retto femorale. Per questo, uno degli acquisti di spicco del mercato invernale del Grifone dovrà alzare bandiera bianca per la gara.
Baldanzi out contro il Napoli: il motivo
Il prossimo impegno del Napoli sarà contro il Genoa di Daniele De Rossi, una squadra totalmente rinata sotto la guida dell’allenatore ex Roma, che ha portato con sé dalla Capitale anche Tommaso Baldanzi.
Il trequartista italiano, arrivato in questa sessione di mercato, è un fedelissimo di DDR, ma dovrà saltare il match contro i ragazzi di Conte per infortunio. Infatti – come emerso dal report d’allenamento del club ligure – non sarà arruolabile a causa di una ricaduta muscolare legata a un infortunio precedente al retto femorale della coscia destra, risalente allo scorso 3 gennaio. Debutto rimandato, dunque.