Napoli, buone notizie per Conte: contro il Genoa tornano in due

Sabato ci sarà la delicata trasferta di Genova per il Napoli di Antonio Conte. Il tecnico azzurro deve sempre fare i conti con le tante problematiche legate agli infortuni, sempre di più e sempre più gravi. Contro i rossoblù, però, potrebbero esserci due importanti novità per la retroguardia azzurra: Amir Rrahmani e Vanja Milinkovic-Savic puntano alla convocazione.
Conte sorride a metà con Rrahamani e Milinkovic-Savic: slitta il recupero di altri due
Tra poco più di due giorni ci sarà il Grifone sulla strada azzurra. Una strada che il Napoli vuole percorrere sulla retta via, dando continuità al successo interno contro la Fiorentina. Un successo arrivato nonostante l’assenza di due pilastri difensivi come Rrahmani e Milinkovic-Savic, importantissimi per Antonio Conte.
Ora, però, entrambi potrebbero tornare a disposizione. Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, il kosovaro è sicuramente quello più avanti per la convocazione, seguito subito a ruota dal serbo, che verrà valutato nelle prossime ora, ma che dovrebbe quantomeno essere convocato.
Nulla da fare invece per Politano e Mazzocchi, che non dovrebbero figurare nella lista, con la loro presenza rimandata ai quarti di Coppa Italia di martedì 10 febbraio contro il Como.