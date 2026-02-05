Napoli – Sterling, affare non tramontato: il calciatore spinge!

Il futuro di Raheem Sterling potrebbe passare dalla Serie A. Dopo la risoluzione consensuale con il Chelsea, l’esterno inglese è libero di scegliere la sua prossima destinazione. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, i contatti con il Napoli sarebbero già avviati. Un’ipotesi che prende forza anche per motivi personali, oltre che sportivi. In azzurro, Sterling potrebbe ritrovare Kevin De Bruyne, amico ed ex compagno di squadra, in un momento delicato ma decisivo della sua carriera.

L’addio al Chelsea e la voglia di ripartire

Sterling ha salutato il Chelsea la scorsa settimana, chiudendo il proprio contratto di comune accordo con il club londinese. Una separazione che apre a un nuovo capitolo, lontano dalla Premier League. A 31 anni, l’attaccante è consapevole di dover rilanciare la propria carriera e guarda con interesse a un’esperienza all’estero. Secondo il tabloid inglese The Sun, il Napoli è una delle piste più concrete, con i primi contatti già avviati.

Sterling sarebbe disposto anche a rivedere le proprie richieste economiche pur di rimettersi al centro di un progetto competitivo. La priorità è tornare protagonista, ritrovando continuità e motivazioni.

Il legame con De Bruyne e il passato al Manchester City

Un elemento chiave nella valutazione è il rapporto con Kevin De Bruyne. I due sono arrivati insieme al Manchester City nel 2015 e hanno condiviso sette stagioni ricche di successi. Un periodo che ha segnato profondamente entrambi, culminato con trofei e prestazioni di alto livello.

Oggi De Bruyne è uno dei riferimenti del Napoli – nonostante l’infortunio – e la possibilità di ritrovarlo in Italia rappresenta un fattore importante. Il desiderio di riabbracciare un amico, oltre che un compagno di campo, può incidere in modo concreto sulla scelta finale.

Napoli, occasione sportiva e scelta di vita

Nelle valutazioni di Sterling pesa anche l’aspetto familiare. La prossima destinazione dovrà garantire equilibrio fuori dal campo, oltre a stimoli sportivi. In questo senso, Napoli viene vista come una piazza capace di offrire entrambe le cose.

Per il club azzurro, l’eventuale arrivo di Sterling sarebbe un’operazione di esperienza e personalità. Per il giocatore, una sfida nuova, lontana dall’Inghilterra, per dimostrare di poter ancora fare la differenza ad alto livello.