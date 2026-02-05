Genoa – Napoli, De Rossi da brividi su Conte: “Fuoriclasse assoluto”, poi sulla partita

Sabato alle ore 18:00 andrà in scena Genoa-Napoli, sfida valida per la 25esima giornata di campionato. Dopo aver ritrovato gioia nell’ultima gara interna contro la Fiorentina, gli azzurri sono a caccia di continuità, anche per sperare in un passo falso delle due milanesi avanti. Daniele De Rossi è uscito allo scoperto su Antonio Conte.

Durante la conferenza stampa di rito, De Rossi è uscito allo scoperto su Conte, parlando di come il tecnico azzurro miri a migliorare sempre le sue squadre:

“Conte dà le cose più importanti che un calciatore può avere. Dà grande condizione fisica e ti rende forte: è un fuoriclasse assoluto. Se fossi un presidente di Serie A, penserei sempre a lui come primo nome per la mia panchina”.

Il tecnico del Genoa ha anche espresso un opinione sul Napoli che si aspetta sabato. Gli azzurri dovranno fare a meno – ancora una volta – con alcune assenze:

“Con tutti gli effettivi a disposizione, loro sono la prima o la seconda squadra del campionato. Se pensiamo di trovare un Napoli abbattuto, troviamo il peggior allenatore del mondo: Conte riaccende l’animo e trova sempre le parole giuste. Secondo me non saranno spenti, nonostante le assenze che stanno condizionando la stagione. Dobbiamo essere pronti”.