Genoa – Napoli, De Rossi da brividi su Conte: “Fuoriclasse assoluto”, poi sulla partita

Sabato alle ore 18:00 andrà in scena Genoa-Napoli, sfida valida per la 25esima giornata di campionato. Dopo aver ritrovato gioia nell’ultima gara interna contro la Fiorentina, gli azzurri sono a caccia di continuità, anche per sperare in un passo falso delle due milanesi avanti. Daniele De Rossi è uscito allo scoperto su Antonio Conte.
De Rossi pazzo di Conte: parole al miele
Durante la conferenza stampa di rito, De Rossi è uscito allo scoperto su Conte, parlando di come il tecnico azzurro miri a migliorare sempre le sue squadre:
“Conte dà le cose più importanti che un calciatore può avere. Dà grande condizione fisica e ti rende forte: è un fuoriclasse assoluto. Se fossi un presidente di Serie A, penserei sempre a lui come primo nome per la mia panchina”.
Napoli in emergenza, ma sempre pericoloso: l’analisi di DDR
Il tecnico del Genoa ha anche espresso un opinione sul Napoli che si aspetta sabato. Gli azzurri dovranno fare a meno – ancora una volta – con alcune assenze:
“Con tutti gli effettivi a disposizione, loro sono la prima o la seconda squadra del campionato. Se pensiamo di trovare un Napoli abbattuto, troviamo il peggior allenatore del mondo: Conte riaccende l’animo e trova sempre le parole giuste. Secondo me non saranno spenti, nonostante le assenze che stanno condizionando la stagione. Dobbiamo essere pronti”.
Pensiero forte, ma ben incentrato. quello di De Rossi. L’obiettivo era sicuro quello di mantenere alta la soglia dell’attenzione dei suoi calciatori.
Napoli, tre punti per continuare a sognare
Il Napoli deve assolutamente portare a casa i tre punti sabato, soprattutto se si vuole continuare a sperare per lo Scudetto. Calendario alla mano, dopo il Genoa, in campionato, ci saranno Roma e Atalanta.
Vincere sabato, dunque, non è obbligatorio, ma quasi. Sicuramente, però, è molto importante.