Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, altro che addio: pronto il rinnovo! L’ha deciso ADL

di
Conte esulta con i suoi calciatori

Antonio Conte dovrebbe restare alla guida del Napoli oltre la scadenza naturale del contratto: è questa la volontà chiara di Aurelio De Laurentiis, che già ragiona sul prolungamento. Il patron, dopo anni di corteggiamento per portarlo in panchina, non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare via da Napoli: l’era Conte è destinata a continuare.

Conte resta a Napoli? La strategia di De Laurentiis

Come riportato da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis ha impiegato tanto tempo per convincere Conte ad accettare la sfida azzurra, e ora non vuole rischiare di perderlo. Il contratto attuale garantisce ancora un anno, ma si pensa già al dopo: l’idea è quella di evitare qualsiasi incertezza futura, tenendo lontano possibili sirene dall’estero.

Antonio Conte a Dazn
Lo sfogo di Conte a Dazn

Conte sta bene a Napoli, la città lo ha accolto e lui ricambia con dedizione. De Laurentiis, dal canto suo, vede nel tecnico leccese l’uomo giusto per aprire un ciclo vincente. Le basi per un accordo più lungo, insomma, ci sono tutte: manca solo il momento giusto, ma la decisione delle parti sembra ormai chiara.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
