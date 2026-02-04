Infortunio Di Lorenzo, parla il medico: “Si è operato. Vi dico quando tornerà!”

Giovanni Di Lorenzo, quest’oggi, si è operato presso la Clinica Villa Angela di Napoli dal dottor Ottorino Catani. Quest’ultimo ha raccontato l’operazione e i possibili tempi di recupero del capitano degli azzurri che, visto l’infortunio al ginocchio, ha deciso di lasciarsi alle spalle anche un problema al piede con un’intervento chirurgico.

Intervento riuscito: ecco quando tornerà Di Lorenzo

Ottorino Catani è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando dell’operazione che ha subito il calciatore e di quando sarà nuovamente a disposizione di Antonio Conte:

“L’intervento è perfettamente riuscito. Era un’operazione correttiva per risolvere un difetto che causava dolore a Di Lorenzo. Saranno necessari ben 50 giorni per il pieno recupero. Per me la distorsione rimediata al ginocchio è dovuta anche dal timore di farsi ancora più male al piede” – ha affermato il dottore.

Il terzino azzurro cercherà di tornare entro il tempo stabilito, dunque. Un occhio è rivolto anche alla Nazionale, impegnata nei playoff per accedere ai Mondiali a fine marzo.