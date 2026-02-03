Napoli, allenamento congiunto per gli azzurri: svelata avversario e data

Il Napoli si prepara alla sfida con il Genoa con un allenamento congiunto previsto per mercoledì 4 febbraio. I partenopei affronteranno il Giugliano, in un test che servirà a mettere a punto la condizione fisica prima del prossimo impegno di campionato. La seduta si terrà a Castel Volturno e rappresenta un’importante occasione per il tecnico azzurro di valutare lo stato di forma dei suoi giocatori. Un allenamento che coinvolgerà anche il club di Giugliano, che, sebbene militante in categorie inferiori, avrà l’opportunità di confrontarsi con uno dei club più forti della Serie A.

Allenamento congiunto al centro sportivo di Castel Volturno

Mercoledì 4 febbraio, i giocatori del Napoli saranno impegnati in un allenamento congiunto con il Giugliano, una squadra che ha avuto modo di sfidare club importanti nelle categorie minori. La sessione di allenamento, che si svolgerà al centro sportivo di Castel Volturno, servirà a perfezionare la condizione fisica dei partenopei, in vista della partita contro il Genoa. Il Napoli, reduce dalla vittoria contro la Fiorentina, non può permettersi passi falsi e questo allenamento congiunto sarà l’occasione giusta per testare la condizione fisica dei suoi giocatori.

Il Giugliano, proveniente dalla Serie C, avrà la possibilità di affrontare una squadra di altissimo livello, come il Napoli. Un confronto che mette in risalto la bellezza del calcio, dove anche le piccole realtà possono confrontarsi con le grandi. Questo allenamento congiunto offre uno spunto di crescita per entrambe le squadre, con il Napoli che mira a mantenere alta l’intensità mentre prepara la sfida contro il Genoa.