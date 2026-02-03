Infortunio De Bruyne: novità importantissime, spunta la data del rientro

Archiviata l’eliminazione in Champions League e il complicato mercato invernale, il Napoli si ritrova a fare la conta dei giocatori rimasti e a sperare nel ritorno dei lungodegenti. Proprio su questo fronte, arrivano finalmente delle notizie sul rientro in campo di Kevin De Bruyne: ecco quando i tifosi potranno riabbracciarlo.

Napoli, De Bruyne vicino al recupero? Le ultime

Una stagione maledetta quella che ha colpito gli azzurri sotto il punto di vista degli infortuni. Nessuno risparmiato, chi per stop di piccola entità, chi come il campione belga costretto a stare lontano dal campo per svariati mesi. Dal big match contro l’Inter di Cristian Chivu, precisamente il 25 ottobre, De Bruyne è lontano dai riflettori.

Questa mattina, però, arrivano novità importantissime dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport: il belga è sempre più vicino al rientro. Il recupero dall’operazione procede al meglio, e tra circa 20 giorni è previsto il suo rientro all’ombra del Vesuvio.

Una volta tornato in quel di Napoli, l’ex campione del Manchester City completerà la ri-atletizzazione con l’obiettivo di ritrovare il campo ad inizio marzo.

Il rientro, ovviamente, sarà fatto in modo graduale come già successo per Romelu Lukaku che è ancora in cerca della migliore condizione e del ritmo gara.