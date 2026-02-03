Clamoroso Napoli, è successo con Vergara alla chiusura del mercato: avete sentito?

Termina il calciomercato invernale. Il Napoli, se pur con tante limitazioni e il mercato a saldo zero, è riuscito a portare a casa un doppio acquisto sulla trequarti. Giovane e Alisson Santos, difatti, aiuteranno la squadra azzurra a centrare il posto in Champions League, e magari a dar fastidio all’Inter.

La nota più lieta di questo complicato gennaio, però, è senza alcun dubbio Antonio Vergara. Il centrocampista, cresciuto nel vivaio partenopeo, sta conquistando tutti, dai tifosi allo stesso Antonio Conte che tanto aveva insistito per tenerlo in prima squadra: spunta un retroscena delle ultime ore di mercato, avete sentito?

Napoli, blindato Vergara: il retroscena

Il classe 2003, grazie anche ai tanti infortuni subiti dai compagni di squadra, è il protagonista assoluto delle ultime partite del Napoli. Gol in Champions League contro il Chelsea, gol in campionato contro la Fiorentina, il tutto seguito da prestazioni di grande qualità ma allo stesso tempo enorme sacrificio.

In questi ultimi giorni di mercato, le sue prove hanno colpito anche e soprattutto i tanti top club stranieri. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, noto giornalista esperto di calciomercato, proprio nelle ultime ore di calciomercato è arrivata un’offerta da ben 20 milioni di euro da parte di un club straniero: no secco del Napoli!

Il club punta fortemente su Vergara, che oggi, una volta trovato lo spazio per dimostrare le sue qualità, ha tutte le carte in regola per giocarsi ogni partita una maglia da titolare. Ovviamente servirà continuità nelle sue prestazioni, ma le sensazioni sono più che positive e il pensiero non può che andare all’ultimo talento uscito dalla primavera azzurra, Lorenzo Insigne.