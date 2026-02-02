Home ->

Conte può tornare a sorridere: un big può tornare già titolare contro il Genoa

Antonio Conte, allenatore del Napoli, sorridente durante una cerimonia di premiazione con la medaglia di campione d'Italia, gennaio 2026.

Il ritorno di Rrahmani sembra essere un passo importante per la difesa del Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il difensore kosovaro potrebbe non solo tornare in campo, ma farlo da titolare. Dopo l’infortunio di Di Lorenzo, che ha lasciato un vuoto importante, Rrahmani potrebbe essere una soluzione fondamentale per Conte. Un recupero che arriva a pochi giorni dalla pesante assenza del capitano azzurro.

Rrahmani pronto al rientro da titolare

Con la partita contro il Genoa alle porte, Rrahmani sta lavorando duramente per recuperare la forma migliore. Nonostante la decisione iniziale di non forzare il suo ritorno, la situazione difensiva potrebbe costringere Conte a inserirlo subito nella formazione titolare. Con l’assenza di Di Lorenzo, un posto nella linea difensiva a tre si rende necessario.

Alternativa per la difesa: Buongiorno o Jesus?

Con Rrahmani di nuovo in campo, resta il dubbio su chi accompagnerà il kosovaro in difesa. La competizione tra Jesus e Buongiorno potrebbe determinare chi affiancherà Rrahmani nella linea a tre. In alternativa, Beukema potrebbe essere schierato sulla destra, ma la certezza arriverà solo dopo la settimana di allenamenti pre-partita.

Felice Leopoldo Luongo

