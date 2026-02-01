Home ->

Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Sostituto Di Lorenzo, continua il casting del Napoli: altri tre nomi si aggiungono alla lista

Giovanni Di Lorenzo nella gara contro la Cremonese

Si prevedono ultimi giorni bollenti in casa Napoli per la chiusura del calciomercato invernale. L’infortunio di Giovanni Di Lorenzo, l’ennesimo della stagione, complica nuovamente i piani della società azzurra. Diversi i nomi sondati dagli azzurri in queste ore, ora si aggiungono tre conoscenze della Serie A alla lista: Van der Brempt, Castagne e Calabria.

Mercato Napoli, novità per il sostituto del capitano: le ultime

Ore calde per il Napoli, che si trova a dover fare i conti con un nuovo stop. Questa volta a fermarsi è il capitano azzurro, Giovanni Di Lorenzo è uscito anzitempo nella gara contro la Fiorentina e si teme un lungo ko, causa l’interessamento del ginocchio.

Sul suo profilo social X Gianluca Di Marzio ha riportato le novità sui casting per il il sostituto di Di Lorenzo. Sono tre i nomi da aggiungere a Gabriele Zappa del Cagliari, e anche a Juanlu Sanchez nonostante le ultime divergenze tra i due club. SI tratta di tre giocatori che conoscono la Serie A: Van der Brempt, attualmente al Como di Fabregas, Castagne, ex Atalanta, e Calabria ex Milan.

Van der Brempt nella gara di Serie A 2025/2026 con il Como
Van der Brempt nella sfida contro la Juventus

Il Napoli sta chiudendo per il secondo colpo di questa campagna acquisiti, ed è pronto per rimediare anche all’infortunio subito dal capitano. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi importanti per la fascia destra, con Antonio Conte che avrà un terzino destro.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
