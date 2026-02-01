Home ->

Napoli, adesso è fatta per davvero: cifre e dettagli del nuovo acquisto

Giovanni Manna in campo per la gara contro la Cremonese

In casa Napoli, dopo la buona vittoria al Maradona contro la Fiorentina. è tempo di pensare agli ultimi giorni di calciomercato. La società, nonostante il mercato a saldo zero, è pronta ad ultimare altri due colpi dopo quello messo a segno la scorsa settimana dall’Hellas Verona: Alisson Santos è pronto a vestire la maglia azzurra.

Mercato Napoli, tutto fatto per Alisson Santos: i dettagli

Le uscite di Lorenzo Lucca e Noa Lang, e nelle ultime ore quelle di Marianucci e Ambrosino, hanno sbloccato il mercato azzurro. Il primo colpo è già arrivato, Giovane è sceso subito in campo con i compagni e con molta probabilità è pronto ad abbracciare un suo connazionale.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli ha deciso: il secondo acquisto sulla trequarti sarà Alisson Santos. Affare concluso sulla base di un prestito oneroso a 3 milioni di euro, e diritto di riscatto a circa 17 milioni: il brasiliano volerà oggi per l’Italia.

Alisson Santos in Champions League 2025/2026
Alisson Santos esulta in Champions League

Napoli, Alisson Santos è il secondo colpo

Tutto definito per il secondo colpo azzurro: l’esterno brasiliano ha già parlato con Conte ed è entusiasta di vestire la casacca azzurra. Un giocatore molto vivace, pronto a spaccare le partite come fatto nell’ultimo turno di Champions League, suo il gol decisivo. Dopo Giovane, quindi, è pronto il secondo colpo dal Brasile.

