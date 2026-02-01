Mercato Napoli, tegola Di Lorenzo: tutti i possibili nomi per sostituirlo

Sabato sera decisamente agrodolce per il Napoli, che ritrova la vittoria con la Fiorentina dopo le sconfitte con Juventus e Chelsea, ma perde il capitano Giovanni Di Lorenzo. Ennesimo infortunio per i campioni d’Italia, che stavolta però rischiano di essere difronte al K.O. più grave della stagione. Per il capitano azzurro, infatti, il rischio molto concreto è che si tratti di un infortunio al crociato. Quel che è certo è che i partenopei perderanno il loro uomo spogliatoio per diversi mesi: ciò costringe il Napoli a stravolgere i piani sul mercato.

Napoli, parte la caccia per sostituire Di Lorenzo: occhi su Zappa, Holm, Norton-Cuffy e Juanlu

In queste ultime ore di mercato il Napoli cercherà di trovare una soluzione per rimpiazzare Di Lorenzo. La dirigenza si è già messa all’opera con diverse telefonate e secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, un nome che piace è quello di Gabriele Zappa del Cagliari. I partenopei starebbero, però, provando ad inserirsi anche per Emil Holm del Bologna, sul quale è molto forte la Juventus.

Un altro profilo monitorato è poi quello di Brooke Norton-Cuffy del Genoa, già accostato al Napoli nelle scorse settimane e che adesso potrebbe tornare di moda. Nella lista rientra infine anche Juanlu del Siviglia, vicino al Napoli in estate, per il quale ci potrebbe essere un ritorno di fiamma. Al momento non c’è ancora stata nessuna accelerata, ma è chiaro che nelle prossime ore il Napoli si mobiliterà per arrivare quanto prima ad una soluzione.