Meret su Napoli-Fiorentina: “I tre punti una rivalsa dopo l’eliminazione in Champions”

Vittoria importante, per il momento, la classifica e che sa di rivalsa. Queste in sintesi le parole del portiere del Napoli Alex Meret, tornato dall’infortunio e inserito immediatamente tra i titolari complice anche i problemi di Milinkovic-Savic. Il portiere ha risposto presente, fornendo buone prestazioni. Quest’ultimo è intervenuto a Radio CRC parlando del match contro la Fiorentina e del momento degli azzurri.

Meret a Radio CRC: “Vittoria che sa di rivalsa, dovevamo chiuderla prima”

Il gol di Vergara.

“Era importante trovare Hojlund. L’ho cercato, poi lui è stato bravo a proteggere e far scorrere il pallone verso Vergara, che è stato bravo a controllare e concludere. Siamo felici per la vittoria e per il suo gol“.

Tre punti come rivalsa.

“Volevamo i tre punti per il periodo che stiamo vivendo e come rivalsa dopo l’eliminazione in Champions. Siamo stati bravi, abbiamo gestito bene ma forse dovevamo chiuderla prima“.

Momento di difficoltà.

“Sì, siamo in difficoltà, lo dicono i numeri. Stiamo pagando la stanchezza dovuta alle poche sostituzioni e le tante partite in cui giocano gli stessi”.

I tifosi.