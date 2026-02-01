Clamoroso Napoli, assurdo retroscena di mercato: “Questa notte era tutto fatto”

Il Napoli torna subito alla vittoria in campionato: successo per 2-1 contro la Fiorentina di Paolo Vanoli. Non arrivano solo notizie positive dalla serata del Maradona, difatti, l’infortunio del capitano Di Lorenzo sembra molto grave visto che potrebbe trattarsi di un infortunio al ginocchio. Il Napoli ora è alla caccia di un nuovo terzino destro: no per Juanlu, avanza Zappa.

Napoli, Juanlu si allontana: la situazione

Sarà uno stop non di poco conto quello per il capitano azzurro. Un nuovo infortunio tra le fila del Napoli, l’ennesimo di una stagione falcidiata da lunghi ko. Il club partenopeo, ora, farà il possibile per sostituire nel migliore dei modo Giovanni Di Lorenzo, che oltre ad essere uomo simbolo della squadra era anche uno dei pochi che non saltava una gara.

Come riportato da Alfredo Pedullà sul suo profilo social X, il Napoli aveva chiuso nella notte per Juanlu Sanchez. Erano stati perfezionati anche i dettagli, con un’operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligo a determinate circostanze. Proprio questa mattina, però, il presidente del Siviglia avrebbe detto no, facendo dietrofront sull’affare.

Mercato Napoli, Zappa la vera alternativa

Tra le varie difficoltà di questo mercato invernale, dalla restrizione all’infortunio di Di Lorenzo, i partenopei potrebbero trovare la soluzione proprio dalla Serie A. Gabriele Zappa resta una possibile soluzione, soprattutto perché può agire anche da braccetto, come riporta Alfredo Pedullà.