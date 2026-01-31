Un vecchio pallino del Napoli vicino alla Roma: pronta l’offerta

Il Napoli continua a studiare il colpo migliore per rinforzare il pacchetto offensivo, ma occhio ad eventuali sorprese. Gli azzurri monitorano eventuali occasioni dell’ultima ora, specie sulle fasce. La dirigenza aveva seguito con attenzione Niccolò Fortini della Fiorentina, ma il terzino adesso è vicino alla Roma.

Fortini verso la Roma: Napoli fuori dai giochi

Nel corso della trattativa che ha portato Lorenzo Lucca al Nottingham Forest, il club inglese ha mostrato interesse anche per Oliveria. Fosse arrivata l’offerta giusta, Manna avrebbe considerato seriamente la cessione. In quel caso, il Napoli avrebbe provato a convincere la Fiorentina per lasciar partire Fortini.

Alla fine Oliveira è rimasto a Napoli e Fortini a Firenze. Tuttavia, secondo Alfredo Pedullà, i giallorossi hanno avuto un contatto diretto con la società toscana. Secondo l’esperto di calciomercato, l’offerta per il giocatore è vicina. Il Napoli ha abbandonato la pista.