Mercato Napoli, torna di moda Sulemana? Arrivano aggiornamenti

Il Napoli ha praticamente chiuso l’operazione che porterebbe Alisson Santos all’ombra del Vesuvio. Cifre già accordate, mancano solo i dettagli. Se Lookman non dovesse lasciare l’Atalanta, tuttavia, Sulemana potrebbe salutare Bergamo nelle ultime ore di mercato. Gli azzurri monitorano la situazione.

Non solo Alisson Santos: il Napoli pensa a Sulemana

La società partenopea ha deciso di puntare tutto sul classe 2003 dello Sporting Lisbona. I club hanno trovato l’accordo, ma non c’è ancora la stretta di mano. Secondo Fabrizio Romano, infatti, il Napoli segue ancora Sulemana. L’Atalanta chiede garanzie bancarie e termini di pagamento concordati al Fenerbahce, che potrebbe spazientirsi.

Napoli e Roma si sono mosse per l’attaccante ghanese, ma gli azzurri sono decisamente avanti. Uno tra Alisson Santos e Sulemana dovrebbe arrivare alla corte di Antonio Conte, le prossime ore diventeranno decisive.