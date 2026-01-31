PRIMAVERA LIVE – Napoli-Cesena 0-1 (14′ Bertaccini): azzurrini vicino al pari con un grand sinistro di D’Angelo

29′ – Ancora Napoli a un passo dal pareggio: dagli sviluppi di calcio d’angolo, la palla arriva fuori area per D’Angelo, che con un gran sinistro, costringe il portiere avversario a un gran intervento.
17′ – Napoli vicinissimo al pari con Camelio; azione personale di Olivieri sulla destra, che crossa in area di rigore dove arriva puntuale Camelio; il doppio tentativo del 30 azzurro è però parato dal portiere ospite.
14′- VANTAGGIO CESENA; azione sulla sinistra insistita, palla in mezzo dove arriva puntuale Bertaccini che batte un incerto Spinelli: 0-1.
1′ – Inizia il match
Intanto ecco la formazioni ufficiali:
NAPOLI (3-4-2-1): Spinelli; Garofalo, Eletto, Caucci; D’Angelo, Genovese, Lo Scalzo, Olivieri; Camelio, Borriello; Gorica
Cesena (4-3-1-2): Gianfanti; Ribello, Ridolfi, Rossetti, Kebbeh; Domeniconi, Bertaccini, Mattioli; Amadori; Lantignotti, Wanda Papa
Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale della 23esima giornata di Primavera 1 tra Napoli e Cesena. Tra poco in campo le due squadre all’arena “G.Piccolo” di Cercola. Azzurrini desiderosi di rivalsa dopo il ko molto discusso di Torino contro la Juventus. Una sfida, però, tutt’altro che semplice per i ragazzi di mister Rocco, contro un Cesena in piena corsa per il primo posto in classifica.