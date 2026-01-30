Napoli, non solo Sulemana: il piano B arriva sempre dalla Serie A

Sono ore calde per il calciomercato invernale. Tra pochi giorni si chiude una sessione del Napoli fortemente condizionata da quel mercato a saldo zero, che ha visto gli azzurri muoversi solo dopo gli addi di Noa Lang e Lorenzo Lucca. E dopo l’arrivo flash di Giovane dal Verona, la dirigenza continua a muoversi sempre per rafforzare quella zona di campo, con Kamaldeen Sulemana in cima alla lista, ma bloccato da Lookman, e Armand Laurienté inserito come valida alternativa.

Da Sulmena a Laurienté, ma alla fine la decide Lookman

Il mercato si sa a volte è un gioco d’incastri, in stile Tetris per intenderci. Ed è un po’ quanto sta accadendo con la trattativa tra Atalanta e Napoli per Sulemana. Gli azzurri hanno già presentato un’offerta con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma il tutto ora dipende dalla volontà di Ademola Lookman.

Sì perché l’ago della bilancia di tutta questa storia, è proprio il nigeriano, che sbloccherebbe la cessione del ghanese solo in caso di sua permanenza a Bergamo. In caso invece di addio con destinazione Fenerbahce, allora Sulemana resterebbe in maglia Dea, con il Napoli, come riportato dal Corriere dello Sport, pronta a muoversi velocemente per Armand Laurienté, possibile uscente dal Sassuolo.

Laurienté piaceva e piace ancora: il Napoli (forse) ci riproverà

D’altronde già in estate c’erano stato delle avance del Napoli per provare a prendere l’esterno francese. Ma il Sassuolo ha sempre fatto muro, richiedendo quei 20 milioni che solo il Sunderland stava per versare nelle casse neroverdi. Una trattativa poi saltata, nonostante il classe ’98 fosse già sull’aereo con destinazione Inghilterra.

Alla fine è rimasto, e sta dimostrando il suo grandissimo valore in un Sassuolo tra alti e bassi. In campionato sono 3 i gol realizzati con altrettanti assist. Veloce, rapido nello stretto e con un gran tiro. Tutte caratteristiche che farebbero comodo a un Napoli decimato dagli infortuni in quella zona di campo. Laurienté resta l’alternativa a Sulemana, così come Alisson Santos dello Sporting ancora nella lista come confermato stesso dal ds Manna prima della sfida di Champions contro il Chelsea.