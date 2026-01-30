Mercato Napoli, cambia tutto per l’attacco: scelta definitiva, succederà nelle prossime ore

Il Napoli cambia ancora una volta la sua strategia di mercato. In un mese di gennaio segnato dalle cessioni di Lucca e Lang, il club è chiamato ad un altro rinforzo offensivo dopo Giovane. Il nome di Sulemana dell’Atalanta diventa sempre più da scartare in virtù della cessione di Lookman, con il Napoli che è così pronto ad accelerare per Alisson Santos.
Napoli, salta Sulemana: virata netta su Alisson Santos
La notizia è rilanciata da Gianluca Di Marzio: la trattativa per Sulemana è oramai definitivamente saltata. Al sorpasso della Roma nelle scorse ore, infatti, si aggiunge la scelta dell’Atalanta di non cederlo a seguito della cessione in via di definizione di Ademola Lookman in direzione Fenerbahce. Il Napoli non si fa trovare impreparato e virerà così su Alisson Santos in via definitiva.
L’esterno dello Sporting ha siglato nel mercoledì di Champions League il gol decisivo per permettere alla sua squadra di arrivare sorprendentemente nelle prime otto della League Phase.