Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Mercato Napoli, cambia tutto per l'attacco: scelta definitiva, succederà nelle prossime ore

Il ds del Napoli Manna parla a Sky Sport

Il Napoli cambia ancora una volta la sua strategia di mercato. In un mese di gennaio segnato dalle cessioni di Lucca e Lang, il club è chiamato ad un altro rinforzo offensivo dopo Giovane. Il nome di Sulemana dell’Atalanta diventa sempre più da scartare in virtù della cessione di Lookman, con il Napoli che è così pronto ad accelerare per Alisson Santos.

Napoli, salta Sulemana: virata netta su Alisson Santos

La notizia è rilanciata da Gianluca Di Marzio: la trattativa per Sulemana è oramai definitivamente saltata. Al sorpasso della Roma nelle scorse ore, infatti, si aggiunge la scelta dell’Atalanta di non cederlo a seguito della cessione in via di definizione di Ademola Lookman in direzione Fenerbahce. Il Napoli non si fa trovare impreparato e virerà così su Alisson Santos in via definitiva.

L’esterno dello Sporting ha siglato nel mercoledì di Champions League il gol decisivo per permettere alla sua squadra di arrivare sorprendentemente nelle prime otto della League Phase.

Felice Leopoldo Luongo

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207
