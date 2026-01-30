Napoli beffato? Soprasso in arrivo dalla Serie A per il grande obiettivo di mercato

Gli addii di Noa Lang e Lorenzo Lucca, hanno dato possibilità al Napoli di muoversi in questi ultimi giorni di mercato invernale. L’obiettivo della dirigenza è di provare a piazzare gli ultimi colpi sempre per il reparto offensivo azzurro, fortemente colpito dagli infortuni. Per questo si lavora senza sosta per provare ad arrivare a Kamaldeen Sulemana dell’Atalanta. Il ghanese, però, è sotto l’occhio attento anche della Roma, pronta a muoversi con decisione.

Sulemana si allontana definitivamente? I giallorossi fanno sul serio

Il calciatore piace in Serie A, e Napoli e Roma hanno messo gli occhi su di lui. Sceso un po’ nelle gerarchie dell’Atalanta, dopo l’arrivo di Raffaele Palladino, il classe 2003 potrebbe cambiare aria, trovando spazi che alla Dea non trova e non troverebbe con l’arrivo di Jack Raspadori.

Il Napoli si sta muovendo e avrebbe già avanzato un’offerta di prestito con diritto di riscatto. Ma è la Roma ora ad aver il pallino del gioco in mano. Infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio, i giallorossi stanno accelerando con decisione e avrebbero proposto all’Atalanta un prestito con obbligo di riscatto.

Lookman vicino all’addio? La sua cessione apre nuovi scenari

Napoli e Roma vogliono Sulemana, ma il tutto è stranamente legato alla situazione di Ademola Lookman all’Atalanta. Infatti, il tutto verrà definito solo qualora il nigeriano dovesse prendere una decisione netta: addio o permanenza.

E anche qui qualcosa si sta muovendo nelle ultime ore, con il Fenerbahce, come riportato sempre da Gianluca Di Marzio, pronto a mettere sul piatto un’offerta da 35 milioni per Lookman, ma l’Atalanta valuta e aspetta sempre che un’offerta di almeno 40 milioni. Sul nigeriano si è mosso anche l’Atletico Madrid. Il Napoli osserva e, con una Roma momentaneamente in vantaggio, valuta le alternative.