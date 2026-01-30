Napoli, arriva l’ok! Firma sempre più vicina: l’annuncio non lascia dubbi

Pomeriggio di fuoco per il Napoli sul fronte mercato. Come raccontato da Alfredo Pedullà, in queste ore il club azzurro avrà un contatto diretto con lo Sporting Lisbona per Alisson Santos. Il club portoghese ha infatti aperto alla cessione del brasiliano con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto e già nella giornata di oggi potrebbe arrivare la fumata bianca. Nel frattempo, Giovanni Manna ha già trovato l’accordo con il calciatore.

Napoli-Alisson Santos, accordo trovato con il brasiliano

Prosegue la trattativa tra Napoli e Sporting Lisbona per Alisson Santos. I colloqui tra i due club sono proseguiti nelle ultime ore e l’accordo definitivo potrebbe arrivare a breve. In attesa della fumata bianca, Giovanni Manna ha già concordato i termini contrattuali con il calciatore brasiliano.

Come riferito poi da Nicolò Schira, il classe 2002 dovrebbe firmare un contratto fino al 2031.