Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, allarme McTominay? La notizia non lascia tranquillo Conte

di
McTominay perplesso durante un allenamento del Napoli

Il Napoli resta incerottato per i tanti infortuni e dovrà ricucire anche la delusione per l’eliminazione dalla Champions League. Piove sul bagnato però in casa azzurra: secondo quanto riportato dall’edizione odierna di “Repubblica” sarebbero da verificare anche le condizioni di Scott McTominay, apparso non al meglio al termine della gara contro il Chelsea.

McTominay non al meglio dopo il Chelsea: le ultime

Secondo il quotidiano, lo scozzese non sarebbe al meglio delle condizioni, ma non potrà fermarsi a causa dell’assenza di alternative a disposizione di Antonio Conte:

“Da verificare le condizioni di Scott McTominay, reduce per colpa dell’emergenza dalla diciottesima partita di fila da titolare e stremato dopo la sfortunata battaglia contro il Chelsea. Lo scozzese si dovrebbe fermare, ma domani arriva al Maradona la Fiorentina e non si può, dato che l’uscita dalla Champions League impone di rischiare il tutto per tutto in campionato”.

Felice Leopoldo Luongo

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207
Gestione cookie