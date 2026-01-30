Napoli, allarme McTominay? La notizia non lascia tranquillo Conte

Il Napoli resta incerottato per i tanti infortuni e dovrà ricucire anche la delusione per l’eliminazione dalla Champions League. Piove sul bagnato però in casa azzurra: secondo quanto riportato dall’edizione odierna di “Repubblica” sarebbero da verificare anche le condizioni di Scott McTominay, apparso non al meglio al termine della gara contro il Chelsea.
McTominay non al meglio dopo il Chelsea: le ultime
Secondo il quotidiano, lo scozzese non sarebbe al meglio delle condizioni, ma non potrà fermarsi a causa dell’assenza di alternative a disposizione di Antonio Conte:
“Da verificare le condizioni di Scott McTominay, reduce per colpa dell’emergenza dalla diciottesima partita di fila da titolare e stremato dopo la sfortunata battaglia contro il Chelsea. Lo scozzese si dovrebbe fermare, ma domani arriva al Maradona la Fiorentina e non si può, dato che l’uscita dalla Champions League impone di rischiare il tutto per tutto in campionato”.