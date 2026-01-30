Napoli, Alisson Santos si avvicina: ci sono due alternative

Il Napoli è sempre più vicino ad Alisson Santos, oramai l’obiettivo numero uno per l’attacco. Mancano pochissimi giorni alla chiusura del mercato e le alternative scarseggiano. Per questo, il club partenopeo, ha deciso di puntare tutto sul classe 2003 dello Sporting Lisbona.

Trattativa ai dettagli per Alisson Santos: il Napoli ha deciso

Secondo quanto riportato da Luca Marchetti su ‘SkySport’, il Napoli è concentrato sull’operazione Alisson Santos. Le condizioni dell’affare sono già fissate: prestito oneroso a 3 milioni e diritto di riscatto a 15 milioni. Un’operazione molto importanti, che Giovanni Manna non vuol farsi scappare. Se dovesse saltare la trattativa per il brasiliano, la dirigenza azzurra tornerebbe su Sulemana o su Sterling. L’attaccante dell’Atalanta, però, non è in partenza se va via Lookman.

La richiesta dello Sporting è alta, ma il Napoli non molla

Alisson Santos è arrivato allo Sporting Lisbona in estate per una cifra vicina ai 2 milioni di euro. Il 22enne brasiliano, autore di una rete nell’ultimo turno di Champions League, ha firmato un contratto fino al 2030. Anche per questo, infatti, il club portoghese chiede un diritto di riscatto vicino ai 15 milioni di euro. Il Napoli è intenzionato ad accontentare la richiesta.