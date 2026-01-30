Juan Jesus parla ai tifosi: l’appello dopo l’eliminazione in Champions commuove tutti

L’eliminazione dalla Champions League è una delusione cocente in casa Napoli. Per raccontare questo difficile momento per gli azzurri, caratterizzato anche da tantissimi infortuni, ha preso parole uno dei leader dello spogliatoio come Juan Jesus. Il brasiliano ha parlato a cuore aperto ai tifosi in un commovente post sui social.

Juan Jesus

Juan Jesus, in un post sul suo profilo Instagram, non nasconde la delusione per la mancata qualificazione in Champions League, ma evidenzia un fattore innegabile di questa squadra come il sostegno dei suoi tifosi:

“Questa eliminazione pesa. Ma nell’ultima partita si è sentita una cosa chiarissima: voi siete il nostro 12º calciatore. In un momento di difficoltà come questo, la vostra spinta ci ha dato energia vera, ci ha tenuti in piedi e ci ha fatto credere fino all’ultimo. Napoli vive di cuore e noi lo sentiamo: quando si cade, qui si deve reagire più forte. Non cerchiamo scuse e ripartiamo dal lavoro, dal gruppo e dall’orgoglio della maglia”.

Il brasiliano ha suonato anche la carica per il resto della stagione: