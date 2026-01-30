Home ->

Juan Jesus parla ai tifosi: l’appello dopo l’eliminazione in Champions commuove tutti

di
Juan Jesus spazza un pallone durante la partita del Napoli

L’eliminazione dalla Champions League è una delusione cocente in casa Napoli. Per raccontare questo difficile momento per gli azzurri, caratterizzato anche da tantissimi infortuni, ha preso parole uno dei leader dello spogliatoio come Juan Jesus. Il brasiliano ha parlato a cuore aperto ai tifosi in un commovente post sui social.

Juan Jesus

Juan Jesus, in un post sul suo profilo Instagram, non nasconde la delusione per la mancata qualificazione in Champions League, ma evidenzia un fattore innegabile di questa squadra come il sostegno dei suoi tifosi:

Questa eliminazione pesa. Ma nell’ultima partita si è sentita una cosa chiarissima: voi siete il nostro 12º calciatore. In un momento di difficoltà come questo, la vostra spinta ci ha dato energia vera, ci ha tenuti in piedi e ci ha fatto credere fino all’ultimo. Napoli vive di cuore e noi lo sentiamo: quando si cade, qui si deve reagire più forte. Non cerchiamo scuse e ripartiamo dal lavoro, dal gruppo e dall’orgoglio della maglia”.

Il brasiliano ha suonato anche la carica per il resto della stagione:

Abbiamo ancora due obiettivi da inseguire fino in fondo: campionato e Coppa Italia. Solo insieme possiamo trovare le energie per ribaltare tutto e tornare ad essere quelli che siamo veramente. Restiamo uniti, noi ci mettiamo faccia e anima”.

Felice Leopoldo Luongo

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207
