Napoli, spunta un nuovo nome! Pedullà rivela tutto, ma occhio a Juventus e Roma

Sono ore molto calde in chiave mercato in casa Napoli. Nonostante l’eliminazione dalla Champions League, il club azzurro vuole mettere a disposizione di Antonio Conte alcuni nuovi rinforzi, tra cui un sostituto di Noa Lang. Oltre a Raheem Sterling, svincolatosi nelle scorse ore dal Chelsea, e Alisson Santos, attaccante dello Sporting Lisbona, spunta un nuovo nome: si tratta di un calciatore dell’Atalanta.

Napoli, per l’attacco piace anche Sulemana dell’Atalanta

Per il ruolo di esterno offensivo piace anche Kamaldeen Sulemana. Come raccontato da Alfredo Pedullà e confermato da ‘Sky Sport’, il Napoli avrebbe chiesto informazioni all’Atalanta per il classe 2002. I due club stanno cercando di capire a quali condizioni si potrebbe impostare l’operazione e nelle prossime ore ci dovrebbero essere altri contatti.

Sull’attaccante ghanese arrivato in estate dal Southampton ci sarebbe l’interesse anche di Juventus e soprattutto Roma. Sempre secondo Alfredo Pedullà il Napoli starebbe valutando anche il profilo di Tyrique George del Chelsea.