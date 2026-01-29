Mercato Napoli, il classe 2000 apre al trasferimento: Manna al lavoro per l’affare in entrata

Nonostante l’eliminazione dalla Champions League, in casa Napoli l’intenzione è ancora quella di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Oltre ad una pedina da aggiungere al reparto offensivo per sostituire Noa Lang, il club azzurro è anche alla ricerca di un laterale destro che possa alternarsi con Giovanni Di Lorenzo. Un nome che piace è quello di Emil Holm del Bologna.

Napoli, interesse per Holm: c’è l’apertura da parte dello svedese

Come raccontato da Fabrizio Romano nelle scorse ore, il Napoli ha già avuto contatti con gli agenti di Emil Holm (gli stessi di Noa Lang), con i quali ha anche ottimi rapporti. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il laterale svedese avrebbe già aperto le porte ad un suo trasferimento a Napoli.

I dialoghi con il Bologna sarebbero inoltre in corso, con Giovanni Manna che proverà a regalare ad Antonio Conte qualche nuovo innesto per sopperire ai troppi infortuni. Da capire quale sarà la posizione dei rossoblù e se ci saranno margini per impostare una trattativa a poche ore dal gong che sancirà la fine di questa finestra di mercato.