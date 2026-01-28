Napoli out dalla UCL, Conte orgoglioso ma non manca la bordata: “Vorrei capire chi sono i fenomeni!”

Si è da poco conclusa la sfida del Maradona tra Napoli e Chelsea. Gli azzurri arrivavano al match finale della League Phase di Champions League con la speranza di rientrare tra le prime 24, per poter strappare un posto per i playoff della competizione. I partenopei hanno tuttavia subito la rimonta degli avversari, costata l’eliminazione dal torneo: Antonio Conte ha parlato dopo la partita.

Conte analizza la partita: le sue dichiarazioni dopo Napoli-Chelsea

Terminato il match di questa sera tra Napoli e Chelsea, Antonio Conte si è presentato ai microfoni di Sky Sport dando il proprio punto di vista sulla prova di carattere dei suoi ragazzi. Il tecnico salentino ha esaminato la prestazione della squadra, soffermandosi sugli aspetti risultati decisivi per il risultato e per l’eliminazione:

“Cosa ha fatto la differenza? Loro sono stati più cinici, penso che Joao Pedro abbia fatto la differenza. C’è grande orgoglio e soddisfazione, perché nonostante mezza squadra sia fuori abbiamo giocato se non alla pari ma anche meglio del Chelsea. La vittoria è bugiarda come risultato finale ma la dobbiamo accettare come risultato”.

Conte ha poi ricostruito il percorso compiuto dalla propria squadra, individuando il momento esatto in cui la squadra ha sprecato la possibilità di avanzare in questa competizione. Non è un discorso riferito alla serata di oggi, bensì alle uscite precedenti:

“Il rammarico è a Copenaghen, perché quello ci ha condannato e sei costretto a giocarti la partita con un top club contro il Chelsea. Peccato perché secondo me stasera meritavamo comunque di andare ai playoff. Non abbiamo avuto paura, siamo andati a prenderli, abbiamo proposto un buon calcio. Dispiace perché mi sarebbe piaciuto continuare a misurarmi in questa competizione in cui incontri le squadre migliori”.

L’allenatore azzurro ha infine chiuso guardando all’avvenire e agli obiettivi:

“Spesso in Champions trovi squadre con cui la giochi a viso aperto, ci sono più duelli e più corse, mentre in Italia c’è molto tatticismo. L’obiettivo è quello di portare la squadra a giocare a ritmi alti, non esiste che metti il pullman davanti alla porta e pensi a ripartire. Questa mentalità ci ha portato a vincere scudetto e Supercoppa, e con più giocatori a disposizione miglioreremo ancora di più in futuro“.

Nonostante il KO odierno, il tecnico rimane fiducioso per il percorso futuro.

Stoccata di Conte: parole senza mezze misure

Il discorso è poi proseguito ai microfoni di Prime Video, dove Antonio Conte si è scagliato contro coloro che stilano i calendari e gli impegni delle varie squadre, cariche di impegni tra competizioni italiane ed internazionali:

“Disastro calcistico? In mezzo a questo ‘disastro’ ci sono uno Scudetto e una Supercoppa vinti: prima di sparare certe parole va analizzato anche il percorso. Bisogna analizzare anche il fatto che abbiamo avuto difficoltà, che abbiamo giocato contro una squadra contro il Chelsea senza 13 giocatori e non abbiamo affatto sfigurato. Io ho ancora tanta energia, anche perché tra due giorni e mezzo ci tocca giocare di nuovo. Poi mi piacerebbe scoprire chi sono questi fenomeni che fanno questi calendari… Parlano di infortuni, parlano di assenze, ma mica se ne fottono dei calendari fatti in questo modo…“

Attacco duro che scaturisce dal sovraccarico di impegni che il Napoli continua ad avere in queste ultime settimane.