Lookman-Napoli, svolta nell’affare? Manca solo un tassello!

La migliore partita stagionale in Champions League non è bastata. Il Napoli perde contro il Chelsea e saluta subito la Champions League, chiudendo al trentesimo posto in classifica con solamente otto punti conquistati. La squadra di Antonio Conte paga i risultati negativi ottenuti nelle gare precedenti, chiudendo malamente un cammino europeo deludente. Un’eliminazione che non modifica però la volontà da parte del club di rinforzarsi sul mercato, con il nome di Ademola Lookman da tenere sott’occhio fino alla fine.

Napoli, Manna studia l’assalto a Lookman

In queste ultime ore di mercato il Napoli potrebbe provare un nuovo assalto ad Ademola Lookman. A raccontarlo è ‘Il Mattino’, che specifica come sarà necessaria l’apertura da parte dell’Atalanta. Su questo punto si era espresso l’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi, allontanando l’ipotesi di un addio: “L’arrivo di Raspadori non presuppone l’uscita di nessuno“.

Il club azzurro, inoltre, ritiene la valutazione da 40 milioni di euro fatta dalla Dea eccessiva, con il club bergamasco che dovrebbe inoltre aprire le porte ad una cessione in prestito con il riscatto fissato in estate.

Napoli, non solo Lookman: occhi puntati su Sterling e Alisson Santos

Sono diversi i nomi valutati dal Napoli per rinforzare l’attacco. I due maggiormente sotto osservazione sono sicuramente Raheem Sterling, svincolatosi nelle scorse ore dal Chelsea, e Alisson Santos, attaccante dello Sporting Lisbona autore del gol che ha permesso ai portoghesi di qualificarsi agli ottavi di Champions League nella serata di ieri.

Su entrambi si è espresso Giovanni Manna prima del calcio di inizio del match contro il Chelsea: