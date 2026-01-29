Caos al Maradona durante Napoli-Chelsea: critiche e denunce pesantissime!

Napoli-Chelsea ha scatenato una serie di polemiche sulla gestione della sicurezza allo Stadio Maradona. I tifosi del Chelsea, presenti nell’anello inferiore, hanno sollevato critiche aspre via social riguardanti i rischi derivanti dalla presenza di crepe e danni strutturali nel settore ospiti. Un tifoso inglese ha addirittura chiesto di non far saltare i tifosi, preoccupato per la propria sicurezza durante il match.

La denuncia dei tifosi del Chelsea

Dopo Napoli-Chelsea, un tweet su ‘X’ di un tifoso dei Blues ha sollevato l’attenzione sulla sicurezza del settore ospiti. Il tifoso ha scritto:

“La maggior parte dei tifosi del Chelsea sono sopra di noi: vi prego, non fateli saltare”.

Messaggio accompagnato da foto che mostrano i danni strutturali visibili all’interno dello stadio. Le immagini mostrano chiaramente crepe, staccamenti e gradoni che potrebbero compromettere la stabilità della struttura. Questo ha destato preoccupazione tra i tifosi, soprattutto tra quelli che si trovavano nei settori inferiori dello stadio, ritenuti più vulnerabili.

I problemi strutturali al Maradona

La situazione al Maradona non è nuova, ma la denuncia dei tifosi del Chelsea ha portato all’attenzione il problema della manutenzione dell’impianto.

Le foto e le segnalazioni di crepe evidenti nella struttura sono diventate virali sui social, alimentando un dibattito su quanto sia sicuro lo stadio, soprattutto nelle aree meno sorvegliate.

Molti chiedono perciò che venga presa una decisione rapida riguardo alla sicurezza dello stadio per evitare futuri incidenti. La domanda che tutti si pongono è quando però verranno effettuati gli interventi necessari.