Napoli, si ricomplica Juanlu: spunta una nuova alternativa dalla Serie A!

Il Napoli sta affrontando difficoltà nella trattativa per Juanlu Sanchez, l’esterno del Siviglia che sembrava vicino al club azzurro. La richiesta del club spagnolo di inserire un obbligo di riscatto ha reso più complesso l’accordo, rallentando i piani del direttore sportivo Giovanni ,anna. In parallelo, il Napoli sta valutando una nuova pista proveniente dalla Serie A: si tratta di Emil Holm, giovane talento del Bologna, ma anche questa trattativa non si preannuncia semplice.

Juanlu Sanchez, ostacolo nella trattativa con il Siviglia

L’affare che avrebbe dovuto portare Juanlu Sanchez al Napoli sta subendo un rallentamento. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la richiesta del Siviglia di inserire l’obbligo di riscatto nella formula del trasferimento ha messo in difficoltà il club azzurro. Il Napoli, infatti, preferisce lavorare con un prestito con diritto di riscatto, ma le richieste del club andaluso sembrano difficili da soddisfare senza un impegno economico a lungo termine. Questo ostacolo ha fatto scivolare la trattativa, che fino a pochi giorni fa sembrava a un passo dalla conclusione.

L’alternativa Emil Holm dal Bologna

Nel frattempo, il Napoli sta guardando altrove. Una nuova pista è emersa nelle ultime ore: Emil Holm, esterno del Bologna, è finito nel mirino degli azzurri. Holm, classe 2000, ha mostrato di avere qualità interessanti in Serie A, ma il Bologna, che punta sulla sua crescita, non è disposto a lasciarlo partire facilmente. Manna dovrà affrontare una concorrenza agguerrita per riuscire a strappare il giocatore, ma le difficoltà della trattativa con il Siviglia potrebbero spingere il club partenopeo ad accelerare su Holm.

Le prossime mosse

La situazione del mercato del Napoli resta in continua evoluzione. Se la trattativa per Juanlu Sanchez appare sempre più complicata, l’interesse per Holm del Bologna rappresenta una nuova opzione interessante. Tuttavia, la concorrenza e la difficoltà di ottenere un trasferimento a breve termine renderanno questa corsa ancora più avvincente.