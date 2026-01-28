Napoli, quanto incassa in caso di playoff di Champions? Somma bassissima rispetto a Inter e Juve

Il Napoli sta affrontando la Champions League con l’obiettivo di arrivare il più lontano possibile, ma gli incassi derivanti dall’eventuale, difficilissi,a qualificazione ai playoff restano ben al di sotto di quelli delle altre grandi del calcio italiano.

Gli incassi del Napoli rispetto a Inter e Juventus

Il Napoli ha guadagnato finora circa 48 milioni di euro per il suo percroso in Champions League. Tuttavia, come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, questa somma potrebbe aumentare se la squadra dovesse qualificarsi per i playoff, ma non di molto. La cifra stimata in caso di playoff è di circa 53 milioni. A confronto, altre squadre italiane, come Inter e Juventus, godono di entrate significativamente superiori. L’Inter, per esempio, in caso di playoff incasserebbe circa 77 milioni, mentre la Juventus potrebbe raggiungere i 72 milioni, grazie ai ricavi derivanti da una posizione migliore in classifica e dalla partecipazione a sfide di maggiore prestigio.

La differenza tra le squadre italiane

Questi numeri evidenziano il divario economico che separa il Napoli dalle altre top squadre italiane, a causa di un percorso in Champions estremamente deludente. Le cifre legate agli incassi in Champions League, seppur importanti, sono ancora lontane da quelle delle altre top italiane.

Tuttavia, il club azzurro, se dovesse superare il turno dei playoff, avrà comunque l’opportunità di incrementare i suoi guadagni, ma solo in misura limitata rispetto alle altre squadre di Serie A. Il passaggio del turno resta, comunque, complicatissimo e solo un’impresa servirà agli azzurri per qualificarsi tra le prime 24.