Super annuncio di Manna sul mercato prima di Napoli-Chelsea: avete sentito?

Il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, ha parlato a ‘Sky Sport’ e ha rilasciato un super annuncio sul mercato. C’è la conferma su un nome: ecco cos’ha dichiarato.
Manna a ‘Sky Sport’ prima di Napoli-Chelsea
Giovanni Manna, a ‘Sky Sport’, prima di Napoli-Chelsea ha dichiarato:
“Questa è una partita tosta, la nostra situazione fa sorridere. Sarà una partita importante contro un avversario forte, cercheremo di dare tutto”.
Poi sul mercato:
“Sterling? è un calciatore forte, ma non gioca da tanto tempo. Ne abbiamo parlato durante l’estate, ma in questo momento la vedo difficile perché ha aspettative economiche importanti. Alisson Santos è uscito e non ci nascondiamo, ci piace. Ha qualità e spunto. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, per ora è irrispettoso parlarne”.