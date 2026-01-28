Super annuncio di Manna sul mercato prima di Napoli-Chelsea: avete sentito?

Home ->

Manna nel pre di Napoli-Chelsea

Il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, ha parlato a ‘Sky Sport’ e ha rilasciato un super annuncio sul mercato. C’è la conferma su un nome: ecco cos’ha dichiarato.

Manna a ‘Sky Sport’ prima di Napoli-Chelsea

Giovanni Manna, a ‘Sky Sport’, prima di Napoli-Chelsea ha dichiarato:

“Questa è una partita tosta, la nostra situazione fa sorridere. Sarà una partita importante contro un avversario forte, cercheremo di dare tutto”.

Poi sul mercato:

Sterling? è un calciatore forte, ma non gioca da tanto tempo. Ne abbiamo parlato durante l’estate, ma in questo momento la vedo difficile perché ha aspettative economiche importanti. Alisson Santos è uscito e non ci nascondiamo, ci piace. Ha qualità e spunto. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, per ora è irrispettoso parlarne”.

Alessia Gentile

