Napoli-Chelsea, parla Conte: “Daremo tutto!”, poi l’annuncio su Lukaku

Il Napoli sta per scendere in campo contro il Chelsea in questa notte di Champions League e, per l’occasione, ai microfoni di ‘Prime Video’ ha parlato Antonio Conte. Di seguito le parole del mister.

Napoli-Chelsea: parola a Conte nel pre-partita

Queste le parole del mister a ‘Prime Video’:

“Oggi dobbiamo dare tutto: è ovvio, quando dai tutto non è detto che porterai a casa il risultato giusto, ma io voglio uscire dal campo a testa alta”

Poi ancora, anche su Lukaku:

“Non credo che altre squadre al mondo abbiano mai vissuto la nostra situazione. Siamo con 13 giocatori di movimento: 10 giocheranno e 3 andranno in panchina, tra cui Romelu che ha solo 15 minuti nelle gambe. Dobbiamo affrontare la sfida con grande coraggio”.

Sul percorso tra campionato e Champions: